Украина пытается обвинить РФ в ударе по Чернобыльской АЭС

Беспилотник влетел в Чернобыльскую АЭС. Армии России нет смысла наносить удары по станции, это провокация со стороны Киева. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

« Э т о п р о в о к а ц и я . Р о с с и и н е т н и к а к о г о р е з о н а б и т ь п о с а р к о ф а г у Ч е р н о б ы л ь с к о й А Э С . Т е м б о л е е с е й ч а с » , — н а п и с а л Подоляка в своем telegram-канале.

По его словам, это могут быть действия со стороны Украины, чтобы сорвать дипломатические контакты США и РФ.

Блогер также назвал текущую киевскую власть «крысами, загнанными в угол». Расчет на то, чтобы западные СМИ подхватили ложную информацию об ударе РФ и начали ее распространять, добавил Подоляка.

В свою очередь военкор Борис Рожин подтвердил тезис о дезинформации со стороны Украины. Он подчеркнул, что команда украинского лидера Владимира Зеленского намеренно совершила удар по саркофагу.

Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Ранее Зеленский в telegram-канале опубликовал кадры с прилетом дрона. В инциденте он обвинил Россию.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью прокомментировать ситуацию с провокацией Киева. Ответ ожидается.