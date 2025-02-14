Украина пытается обвинить РФ в ударе по Чернобыльской АЭС

Беспилотник влетел в Чернобыльскую АЭС. Армии России нет смысла наносить удары по станции, это провокация со стороны Киева. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Украина пытается обвинить РФ в ударе по Чернобыльской АЭС
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«Это провокация. России нет никакого резона бить по саркофагу Чернобыльской АЭС. Тем более сейчас», написал Подоляка в своем telegram-канале.

По его словам, это могут быть действия со стороны Украины, чтобы сорвать дипломатические контакты США и РФ.

Блогер также назвал текущую киевскую власть «крысами, загнанными в угол». Расчет на то, чтобы западные СМИ подхватили ложную информацию об ударе РФ и начали ее распространять, добавил Подоляка.

В свою очередь военкор Борис Рожин подтвердил тезис о дезинформации со стороны Украины. Он подчеркнул, что команда украинского лидера Владимира Зеленского намеренно совершила удар по саркофагу.

Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Ранее Зеленский в telegram-канале опубликовал кадры с прилетом дрона. В инциденте он обвинил Россию.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью прокомментировать ситуацию с провокацией Киева. Ответ ожидается.

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