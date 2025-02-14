Охранные компании США работают на пропускных пунктах в Газе

Американские охранные компании занимают контрольно-пропускные пункты в секторе Газа. Сотрудники этих компаний осуществляют проверки палестинцев, пересекающих коридор Нецарим в центральной части анклава, сообщило эмиратское издание The National со ссылкой на источники.

После начала шестинедельного перемирия в секторе Газа и вывода израильских войск из коридора Нецарим тысячи перемещенных жителей анклава направились на север, проходя через контрольно-пропускные пункты. Несколько частных компаний проверяют палестинцев на предмет их принадлежности к движению ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Соединенных Штатов, Катара и Египта.

Как отмечает издание, в охранных компаниях, занимающих контрольно пропускные пункты, работает американский и арабский персонал. По данным источников The National, сотрудники-арабы взаимодействуют с местными жителями, тогда как американцы координирует процедуру проверки. Именно последние принимают окончательные решения о том, кто из перемещенных жителей сектора Газа может вернуться в северную часть анклава.

Официальный представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Таха подтвердил изданию, что "присутствующие на оси Нецарим наблюдатели работают там в рамках соглашения, достигнутого через посредников". При этом источники The National в движении ХАМАС сообщили, что палестинские вооруженные группировки не были уведомлены о присутствии в секторе Газа американского персонала.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В соответствии с договоренностями, реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня. За это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.