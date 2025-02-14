Трамп оборвал повседневные связи с ЕС на фоне переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп частично прервал повседневные коммуникации с ЕС в конце января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Евросоюзу пришлось полагаться на публичные заявления, официальные звонки и встречи на фоне переговоров по Украине.

Трамп оборвал повседневные связи с ЕС на фоне переговоров по Украине
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По словам двух чиновников, ситуация для европейцев усугубляется тем, что большая часть их повседневных коммуникаций с администрацией США была прервана с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз в прошлом месяце, в результате чего им пришлось полагаться на официальные телефонные звонки, запланированные встречи и публичные заявления, — говорится в публикации.

Высокопоставленные должностные лица ЕС в скором времени получат возможность напрямую пообщаться с ближайшими помощниками Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии примут участие госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлогг.

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