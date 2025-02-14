Трамп оборвал повседневные связи с ЕС на фоне переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп частично прервал повседневные коммуникации с ЕС в конце января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Евросоюзу пришлось полагаться на публичные заявления, официальные звонки и встречи на фоне переговоров по Украине.

П о с л о в а м д в у х ч и н о в н и к о в , с и т у а ц и я д л я е в р о п е й ц е в у с у г у б л я е т с я т е м , ч т о б о л ь ш а я ч а с т ь и х п о в с е д н е в н ы х к о м м у н и к а ц и й с администрацией США была прервана с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз в прошлом месяце, в результате чего им пришлось полагаться на официальные телефонные звонки, запланированные встречи и публичные заявления, — говорится в публикации.

Высокопоставленные должностные лица ЕС в скором времени получат возможность напрямую пообщаться с ближайшими помощниками Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии примут участие госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлогг.