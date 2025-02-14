Изъятые у Коломойского 500 объектов недвижимости передали в доход России

Судебные приставы обратили в доход государства 503 объекта недвижимости, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, включая доли в уставных капиталах компаний.

Более 500 объектов недвижимости, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, были обращены в доход России, заявил главный судебный пристав Дмитрий Аристов. В рамках исполнительных производств по иску Генпрокуратуры к Коломойскому и другим, в федеральную собственность были переданы объекты недвижимого имущества и доли в уставных капиталах ряда юридических лиц, сообщает ТАСС.

В марте 2024 года Кошехабльский райсуд Адыгеи запретил деятельность объединения, частью которого являются Коломойский, Шитов, и компания JKX Oil & Gas Ltd., в связи с финансированием террористических организаций, таких как «Азов». Суд взыскал 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», чья стоимость составляет более 5,1 млрд рублей, с ежегодной выручкой в 1,7 млрд рублей.

Кроме того, в федеральную собственность были переданы здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тыс. кв. м, а также 494 земельных участка сельхозназначения во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях, общей стоимостью свыше 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что арестованный на Украине Игорь Коломойский в 2024 году выбыл из рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.