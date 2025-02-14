Глава финского МИД Валтонен намерена отговорить Трампа от сделки по Украине
Власти Финляндии не поддерживает концепцию быстрого завершения украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.
По ее мнению, переговоры с Москвой и Киевом также затронут безопасность Европы, и их надо растянуть на несколько лет.
— (Президент США Дональд) Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с (главой РФ Владимиром) Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, — сказала глава ведомства в интервью RND.
Соглашение по Украине между президентом Российской Федерации и главой Соединенных Штатов без участия Европы станет кошмаром для лидеров Европейского союза, написало издание Politico. Согласно информации журналистов, это может привести к их «отстранению от обсуждений на высоком уровне касательно будущего континента».
12 февраля Путин и Трамп провели разговор по телефону. Главы государств среди прочего обсудили и конфликт на Украине. Затем Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. О чем говорят звонки Трампа — «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым.