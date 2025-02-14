Украина ради обещанного ей западными партнерами членства в НАТО пошла на страдания и смерть своих граждан.

Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны и глава постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

" Р а д и э т о г о ч л е н с т в а н а м п р и ш л о с ь п р о й т и ч е р е з б о л ь , с т р а д а н и я и с м е р т ь н а ш и х г р а ж д а н . И е с л и э т о и з н а ч а л ь н о б ы л о н е в ы п о л н и м о , З а п а д у н е с л е д о в а л о д а в а т ь н а м т а к и х о б е щ а н и й " , - с к а з а л Чернев порталу Semafor, добавив, что в Киеве с сожалением восприняли слова шефа Пентагона Пита Хегсета.

12 февраля Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - нереалистичная задача, а также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО.

В НАТО объяснили смысл противостояния с Россией

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что эти высказывания Хегсета точно отражают позицию Вашингтона. Он также отметил, что стремление Запада втянуть Киев в НАТО, в частности постоянные заявления предыдущего президента США Джо Байдена, стали одной из причин начала Россией специальной военной операции на Украине.