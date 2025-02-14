В Киеве признали, что втянули себя в противостояние с РФ ради членства в НАТО
Украина ради обещанного ей западными партнерами членства в НАТО пошла на страдания и смерть своих граждан.
Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны и глава постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Ради этого членства нам пришлось пройти через боль, страдания и смерть наших граждан. И если это изначально было невыполнимо, Западу не следовало давать нам таких обещаний", - сказал Чернев порталу Semafor, добавив, что в Киеве с сожалением восприняли слова шефа Пентагона Пита Хегсета.
12 февраля Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - нереалистичная задача, а также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО.
В НАТО объяснили смысл противостояния с Россией
Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что эти высказывания Хегсета точно отражают позицию Вашингтона. Он также отметил, что стремление Запада втянуть Киев в НАТО, в частности постоянные заявления предыдущего президента США Джо Байдена, стали одной из причин начала Россией специальной военной операции на Украине.