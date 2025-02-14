Премьер Украины предложил полезные ископаемые страны Европе

Украина владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, а украинская армия могла бы стать основой европейских вооруженных сил и альтернативой присутствия США в Европе.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico о перспективах развития отношений Киева и Брюсселя на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

"Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. Первое место в Европе по запасам урана. Мы способны закрыть не только собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС. Крупнейшие запасы лития в Европе. <...> Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10% разведанных запасов разрабатывается", - отметил он.

Шмыгаль также высказал мнение, что Вооруженные силы Украины могут стать альтернативой войскам США в Европе на фоне заявлений Вашингтона о сокращении своего военного присутствия за рубежом.

" Э т о у к р е п и л о б ы о т н о ш е н и я Евросоюза с США, которые в последнее время часто ставят вопрос о целесообразности сохранения своего военного присутствия за рубежом", - добавил он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности. Генсек НАТО Марк Рютте при этом отмечал, что страны - члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия США.

Азаров: украинские полезные ископаемые уже распроданы Западу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после этого от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.