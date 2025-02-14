В Раде заявили о начавшемся саботаже в офисе Зеленского

В офисе Владимира Зеленского начался саботаж, в его окружении начали "думать о будущем" и срывать исполнение решений, в том числе по санкциям. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.

" С а н к ц и о н н ы й с а б о т а ж : к р ы с ы б е г у т с к о р а б л я . С е г о д н я м ы с т а л и с в и д е т е л я м и п о к а з а т е л ь н о й и с т о р и и " , - н а п и с а л о н .

Как сообщил парламентарий, в подписанном Зеленским указе о введении санкций в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указан неправильный налоговой код (аналог ИНН) - с 11 цифрами вместо 10.

" Ф о р м а л ь н о , с а н к ц и и н а л о ж и л и н е н а Порошенко, а на несуществующего человека", - заявил Дубинский.

По его мнению, это означает, что в офисе Зеленского "начался саботаж".

" В о к р у ж е н и и Зеленского больше нет единства. Его же аппарат намеренно вставляет палки в колеса, создавая юридические лазейки", - предположил он.

Депутат высказал мнение, что украинские чиновники "уже думают о будущем" и не хотят "подписываться" под решениями, которые в дальнейшем могут признать незаконными и за которые после смены власти придется отвечать.

" О ш и б к а в д о к у м е н т е - э т о н е с л у ч а й н о с т ь , а с и г н а л . В л а с т ь Зеленского теряет контроль даже над своим аппаратом", - утверждает Дубинский.

Он добавил, что начало саботажа государственной машиной своих же решений является "верным признаком приближающегося конца режима".

Напомним, вчера Зеленский подписал указ о бессрочных санкциях в отношении Порошенко. Они подразумевают лишение экс-президента госнаград, бессрочную блокировку его активов и запрет на вывод средств с Украины.

Порошенко назвал решение "антиконституционным" и "политически мотивированным", заявив, что его главным заказчиком является Зеленский.