В Раде заявили о начавшемся саботаже в офисе Зеленского
В офисе Владимира Зеленского начался саботаж, в его окружении начали "думать о будущем" и срывать исполнение решений, в том числе по санкциям. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Санкционный саботаж: крысы бегут с корабля. Сегодня мы стали свидетелями показательной истории", - написал он.
Как сообщил парламентарий, в подписанном Зеленским указе о введении санкций в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указан неправильный налоговой код (аналог ИНН) - с 11 цифрами вместо 10.
По его мнению, это означает, что в офисе Зеленского "начался саботаж".
"В окружении Зеленского больше нет единства. Его же аппарат намеренно вставляет палки в колеса, создавая юридические лазейки", - предположил он.
Депутат высказал мнение, что украинские чиновники "уже думают о будущем" и не хотят "подписываться" под решениями, которые в дальнейшем могут признать незаконными и за которые после смены власти придется отвечать.
"Ошибка в документе - это не случайность, а сигнал. Власть Зеленского теряет контроль даже над своим аппаратом", - утверждает Дубинский.
Он добавил, что начало саботажа государственной машиной своих же решений является "верным признаком приближающегося конца режима".
Напомним, вчера Зеленский подписал указ о бессрочных санкциях в отношении Порошенко. Они подразумевают лишение экс-президента госнаград, бессрочную блокировку его активов и запрет на вывод средств с Украины.
Порошенко назвал решение "антиконституционным" и "политически мотивированным", заявив, что его главным заказчиком является Зеленский.