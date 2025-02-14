Глава МИД Финляндии Валтонен обратилась к Трампу после его разговора с Путиным
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND.
По ее словам, президент США Дональд Трамп должен понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и «архитектуры безопасности Европы в целом».
«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — сказала Валтонен.
Глава финского МИД добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления. Также Валтонен призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять мир в будущем.
Разговор Трампа с Путиным назвали унижением для Европы
Напомним, что 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США, а также ситуацию на Украине. Два президента договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.