Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND.

По ее словам, президент США Дональд Трамп должен понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и «архитектуры безопасности Европы в целом».

« М ы д о л ж н ы д а т ь п о н я т ь к о м а н д е Т р а м п а : с П у т и н ы м н е м о ж е т б ы т ь б ы с т р о й с д е л к и , т о л ь к о д л и т е л ь н ы й п р о ц е с с , р а с с ч и т а н н ы й н а н е с к о л ь к о л е т , в к о н ц е к о т о р о г о б у д е т у с т а н о в л е н с т а б и л ь н ы й м и р » , — с к а з а л а В а л т о н е н .

Глава финского МИД добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления. Также Валтонен призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять мир в будущем.

Разговор Трампа с Путиным назвали унижением для Европы

Напомним, что 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США, а также ситуацию на Украине. Два президента договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.