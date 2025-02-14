У берегов Аляски произошло землетрясение

Поздним вечером 13 февраля и в ночь на 14 февраля землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок. В этом районе расположен остров Кадьяк.

Землетрясение произошло в заливе Аляска недалеко от острова Чирикова, уточняет VolcanoDiscovery. Очаг землетрясения имел небольшую глубину в 9,1 километра. Как сообщалось, толчки ощущались некоторыми людьми вблизи эпицентра. Никаких существенных повреждений или последствий от этого землетрясения не возникло.

В конце января землетрясение магнитудой 5,2 произошло в местности Такотна на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине в девять километров в районе разлома Айдитарод-Никсон-Форк. В результате подземных толчков никто не пострадал.