Орбан заявил об отсутствии у ЕС альтернативы энергоресурсам из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов. Своим мнением он поделился в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

© Газета.Ru

По словам Орбана, прежний экономический успех ЕС, в значительной мере определявшийся процветанием немецкой экономики, был основан на симбиозе дешевой российской энергии и передовых западных технологий. Это обеспечивало Европе высокую конкурентоспособность на глобальном рынке. Однако с началом конфликта на Украине и последующим энергетическим эмбарго России, эта модель была потеряна, и ЕС оказался без альтернативной стратегии, заявил Орбан.

Он подчеркнул, что отсутствие ясного видения будущего европейской экономики и неспособность адаптироваться к новым реалиям представляют серьезную угрозу для всех стран союза, вызывая экономические проблемы как в Германии, так и в Венгрии.

Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США

Венгерский премьер также отметил, что Россия будет «реинтегрирована» в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине.