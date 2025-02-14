СМИ рассказали об унижении Вэнсом Шольца

Politico: Вэнс унизил Шольца, отказавшись встречаться с ним в Мюнхене
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности. Об этом пишет Politico.
В публикации говорится, что это "серьезный дипломатический упрек" канцлеру ФРГ на фоне потенциального мирного соглашения с Украиной.
"Учитывая, что Шольц является лидером принимающей страны, отсутствие встречи с Вэнсом поразительно", - пишет Politico
Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене. По его словам, представителям США вообще не надо видеть Шольца, потому что "он недолго будет канцлером".
Немецкий чиновник назвал это неуважением к Германии. Он признался, что сам "терпеть не может Шольца", но он все еще канцлер.
"Это значит, что администрация Трампа не заботится о своих союзниках", - сказал он.
При этом встреча Вэнса с соперником Шольца Фридрихом Мерцем запланирована на пятницу. Также вице-президент США встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, главой МИД Анналеной Бербок и министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом.
Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы заявил изданию, что это "позорная неудача", которая доказывает, что команда Трампа не воспринимает Германию как сильного игрока в Европе.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.