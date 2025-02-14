СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

Глава США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин «серьезно настроен» по поводу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.

Позже Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече. Сообщалось, что после разговора с Путиным президент США также побеседовал с Зеленским.

По данным источников Axios, Трамп сказал Зеленскому, что понимает его обеспокоенность по поводу их с Путиным разговора. В то же время президент США подчеркнул, что «другого пути нет».

Путин и Трамп в разговоре обошли одну важную тему стороной

Трамп сообщил Зеленскому, что Путин выступает за дипломатическое решение, и спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на заключение сделки. Зеленский подтвердил свои намерения, но выразил «более скептическое мнение» о планах российского президента. Глава США ответил, что у него сложилось впечатление, что Путин «настроен серьезно».

« С к о р о м ы э т о у з н а е м » , - п о д ч е р к н у л Трамп.

Также, по словам источников Axios, Трамп заявил Зеленскому, что понимает потребность Украины в гарантиях безопасности «как часть любой будущей сделки». Президент США заявил, что размещение европейских миротворческих сил вдоль линии соприкосновения могло бы стать одним из решений.