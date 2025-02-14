В России оценили шансы на визит Трампа в Москву 9 мая
Директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов допустил, что президент США Дональд Трамп посетит празднование Дня Победы в России 9 мая 2025 года. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».
12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Позже Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать зарубежных лидеров 9 мая в Москве, в том числе и Трампа, если будет принято соответствующее решение.
«Я бы не переоценивал шансы, но если все пойдет так хорошо, как говорит сам Трамп, и если все не сорвется на первом этапе, то да, может приехать», - так это прокомментировал Лукьянов.
После избрания Трампа Лукьянов оценивал шанс на успешное урегулирование по Украине как 50 на 50. Сейчас, по его мнению, «стрелки весов немножко сдвинулись».
«Наверное, [шанс] будет 60 на 40 - скажем так, пока осторожно», - заключил эксперт.