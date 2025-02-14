В России оценили шансы на визит Трампа в Москву 9 мая

Директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов допустил, что президент США Дональд Трамп посетит празднование Дня Победы в России 9 мая 2025 года. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Позже Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать зарубежных лидеров 9 мая в Москве, в том числе и Трампа, если будет принято соответствующее решение.

« Я б ы н е п е р е о ц е н и в а л ш а н с ы , н о е с л и в с е п о й д е т т а к х о р о ш о , к а к г о в о р и т с а м Т р а м п , и е с л и в с е н е с о р в е т с я н а п е р в о м э т а п е , т о д а , м о ж е т п р и е х а т ь » , - т а к э т о п р о к о м м е н т и р о в а л Л у к ь я н о в .

После избрания Трампа Лукьянов оценивал шанс на успешное урегулирование по Украине как 50 на 50. Сейчас, по его мнению, «стрелки весов немножко сдвинулись».