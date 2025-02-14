Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине

В Вашингтоне гремит административная революция. Президенту Дональду Трампу удалось сломить сопротивление элит и утвердить на важнейшие должности «непроходных» кандидатов. Один из них - Тулси Габбард. Если такой человек, как она, смог возглавить Национальную разведку США, то даже мир на Украине теперь возможен.

В США Дональд Трамп вплотную приблизился к всемогуществу. Именно так нужно трактовать итоги голосования в Сенате по кандидатуре Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки: 52 на 48 в пользу Габбард и Трампа. Месяц назад мало кто в Вашингтоне верил, что такое возможно.

Для политической системы Америки Габбард выглядела абсолютно неприемлемым кандидатом. Таким был и сам Дональд Трамп. Наверное, это их сблизило - принадлежность к «белым воронам».

У власти в США сейчас республиканцы: в Белом доме, в Сенате, в Палате представителей, в Верховном суде, в общем, везде, если не брать уровень отдельных штатов. А Габбард - наследственная принцесса Демократической партии и представитель чуждого республиканцам клана.

Глава этого клана Майк Габбард - влиятельный сенатор-демократ в наглухо демократическом штате Гавайи. Его дочь Тулси (то есть Базилик) в 21 год стала самой молодой депутаткой в стране, потом попала в федеральный Конгресс и дошла до поста вице-президента национального комитета демократов, причем принадлежала к леволиберальному крылу - сторонникам Берни Сандерса (еще 30-40 лет назад таких людей в США называли коммунистами).

Тогда в Габбард было непротиворечивым абсолютно все, включая принадлежность к национальному и религиозному меньшинствам: самоанка, но при этом кришнаитка, как мать (потому и имя такое: базилик в индуистской культуре - воплощение богини Лакшми, супруги Вишну). Еще в 2020 году она поддерживала на выборах Джо Байдена, а в Республиканскую партию вступила только в 2024 году из-за хороших личных отношений с Трампом.

В глазах демократов она - предатель и змея, которую на груди пригрели, а для республиканцев - идеологически чуждый перебежчик. Кроме Трампа ее никто и не любит.

Второй важный момент - характер разногласий Габбард с демократами, которые возникли задолго до 2022-года, когда она официально покинула партию. Это, прежде всего, Украина, но также Ирак, Сирия, Афганистан и другие места, куда США отправляли войска. Ее можно назвать политиком-пацифистом, но ни в коем случае не пацифистом идейным (таких Трамп на работу не берет).

В случае с американскими войнами мнение Габбард имеет вес, поскольку она сама участвовала в иракской - пошла добровольцем в медицинскую роту и дослужилась до подполковника, чтоб потом говорить об этом вторжении как о военном преступлении США. Авантюру в Ираке критиковали многие в ее бывшей партии, поэтому Габбард терпели, а вот ее отношение к конфликту на Украине, который, как считает Тулси, США спровоцировали давлением на Россию, стал для демократов пересечением «красной линии».

Хиллари Клинтон тиражировала версию, будто Габбард работает на Москву. Этот тезис поддерживали и многие республиканцы. Антивоенные взгляды Габбард для них в еще большей степени неприемлемы, чем для демократов, но Трамп приказал партийным «ястребам» терпеть. И они терпят.

Третье и самое важное обстоятельство в назначении Габбард - тот факт, что ее на дух не переносит разведсообщество, которым она теперь будет руководить.

Директора Национальной разведки не нужно путать с директором ЦРУ. Формально шеф ЦРУ будет у Габбард в подчинении, как и другие руководители разведслужб вроде АНБ, но мускул у нее меньше, чем у них. Огромный штат агентов, заоблачный бюджет, колоссальные организационные и технические ресурсы - все это у Лэнгли и Ко. Национальная разведка как бы координирует профильные ведомства, а создана была, когда эти ведомства проворонили теракт 11 сентября 2001.

Для всех служб под колпаком Нацразведки Габбард как минимум чужак с подозрительными воззрениями на врагов США. Особенно много шума наделала позиция нового директора, согласно которой бывший агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден не предатель, а герой, выступивший против нарушения конституционных прав граждан. На слушаньях в Сенате кандидатку заставили повторить это несколько раз, а агентура билась в истерике. Но в итоге ее все-таки утвердили, возвысив Габбард и над АНБ, и над ЦРУ.

Единственным республиканцем, кто все-таки проголосовал против, стал сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл по прозвищу Смерть с косой. Долгие годы он был одним из влиятельнейших людей Вашингтона и ветераном кабинетных боев, но теперь досиживает в Сенате последний срок в ожидании вечного покоя. Трампа он ненавидит. Трамп его тоже ненавидит, причем выражает свою ненависть своеобразно - «я его жену на работу взял, а он чего?» (супруга Макконнелла была министром труда на первом сроке Трампа).

В общем, с Макконеллом у Трампа личное. А всех остальных в партии он сломил - всех «ястребов» и русофобов, всех лоббистов и агентов. Все взяли «под козырек» и проголосовали за Габбард.

Это не первое и не последнее кадровое чудо нового президента. С точки зрения традиционной американской элиты, новый Глава Пентагона Пит Хегсетт тоже не подходит для своей должности самым вопиющим образом. А уже после утверждения Габбард Сенат одобрил в качестве министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего - еще одного перебежчика от демократов, пацифиста, эксцентрика и бывшего героинщика, которому червь-паразит выел часть мозга. Против опять выступил один Макконнелл, которому терять нечего.

Впечатление такое, будто Трампу теперь можно все. Он прет, как танк, разламывая становой хребет вашингтонской бюрократии.

Ответ на вопрос, почему он назначает на важные должности не попадающих под стандарты людей, звучит так - потому что может. Будучи парией Республиканской партии, он прижал ее к ногтю. Самые скользкие лоббисты подчинились, самые грозные «ястребы» струхнули.

Вопреки прогнозам скептиков, в Вашингтоне происходит полноценная административная революция. Если у Трампа получилось найти управу на своих внутренних врагов и влиятельные группы влияния в этом вопросе, невозможное может стать возможным и во внешней политике.

Например, для того, чтобы заключить с Россией соглашения по Украине и дальнейшему сосуществованию, Трамп должен пожертвовать мнением и интересами огромного количества топов Республиканской партии - тех, кто торгует нефтью, газом, оружием и войной как способом увеличения продаж.

Казалось, что он, во-первых, на это не пойдет, во-вторых, не осилит. По меркам Вашингтона, отказаться от противостояния с Россией на Украине, которое приносит американским элитам стабильную выгоду, это, как в песне, «нелепо, смешно, безрассудно, безумно». Как назначить Тулси Габбард в разведку, а Кеннеди-младшего в министром здравоохранения.

Еще бы Леонарда Пелтиера поставить во главе ФБР - и будет «волшебно». А за чудо с исчезновением блока НАТО Трампа точно можно восславить в веках, но вперед забегать не будем. Чтобы не сглазить.