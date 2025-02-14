Вэнс пообещал «шокирующее» соглашение по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по результатам переговоров с Россией будет заключено соглашение, которое «шокирует многих». Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal.

Вэнс прокомментировал новости о готовящихся переговорах России и США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече.

« Я д у м а ю , ч т о и з э т о г о в ы й д е т с д е л к а , к о т о р а я ш о к и р у е т м н о г и х л ю д е й » , - т а к э т и н о в о с т и п р о к о м м е н т и р о в а л В э н с .

Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

«Президент не пойдет на это вслепую. Он скажет: «Всё на столе, давайте заключим сделку», - подчеркнул вице-президент США.

Вэнс выступил за перезагрузку отношений США и РФ

Вэнс заявил, что США могут применить против Москвы новые санкции и, возможно, использовать военные рычаги, если Россия не согласится на соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева. По его словам, вариант отправки американских войск на Украину, если не будет «добросовестных переговоров», остается «на столе».