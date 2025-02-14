Вэнс пообещал «шокирующее» соглашение по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по результатам переговоров с Россией будет заключено соглашение, которое «шокирует многих». Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal.
Вэнс прокомментировал новости о готовящихся переговорах России и США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече.
«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», - так эти новости прокомментировал Вэнс.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
«Президент не пойдет на это вслепую. Он скажет: «Всё на столе, давайте заключим сделку», - подчеркнул вице-президент США.
Вэнс выступил за перезагрузку отношений США и РФ
Вэнс заявил, что США могут применить против Москвы новые санкции и, возможно, использовать военные рычаги, если Россия не согласится на соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева. По его словам, вариант отправки американских войск на Украину, если не будет «добросовестных переговоров», остается «на столе».
«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», - заключил вице-президент США.