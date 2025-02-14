Администрацию Трампа обязали возобновить помощь США другим странам

Федеральный суд округа Колумбия обязал администрацию американского президента Дональда Трампа на время возобновить помощь другим странам со стороны США, которая ранее была приостановлена. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 13 февраля в электронной базе суда.

Как подчеркнул в документе судья Амир Али, вашингтонская администрация пока не представила исчерпывающих объяснений того, "почему всеобъемлющее прекращение всей одобренной Конгрессом зарубежной помощи <...> было необходимо для проведения проверок этих программ". Согласно постановлению, властям США следует на время разбирательства в этом суде отменить запрет на оказание помощи, чтобы избежать "увеличения масштабов уже причиненного огромного вреда". Речь идет об ущербе для различных американских организаций и компаний, связанных с оказанием США помощи другим странам.

Иск к администрации Трампа был подан ранее на этой неделе группой правозащитных организаций, торгово-промышленных объердинений и подрядных организаций. Они требуют полностью отменить заморозку зарубежной помощи. Истцы подчеркивают, что принятые администрацией Трампа меры нанесли им серьезный ущерб.

В ночь на 25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ зарубежной помощи. Издание отмечало, что программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Источники газеты тогда сообщили, что меры, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань. Агентство Reuters 3 февраля уточнило, что США приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине.

Рубио 4 февраля заявил, что вашингтонская администрация сделала масштабные исключения из режима приостановки Соединенными Штатами зарубежной помощи. Как он уточнил, значительная часть таких программ уже возобновлена.