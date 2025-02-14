Глава МИД Японии сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости взаимопонимания с Россией.

Выступая на пресс-конференции, дипломат отметил, что японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, однако Россия является страной-соседом Японии и государствам необходимо взаимопонимание.

При этом, как подчёркивает РИА Новости, из речи о трудностях во взаимодействии с Москвой впервые исчезло упоминание «нападения России на Украину». Ранее, по информации агентства, обсуждение данной темы всегда начиналось с этой фразы.

Японский депутат Судзуки призвал отменить санкции против России

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал отменить санкции против России.

Между тем, сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских островов.