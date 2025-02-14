Вэнс выступил за перезагрузку отношений США и РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения США с Россией в случае успешного урегулирования украинского конфликта. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal на основании беседы с Вэнсом.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера.

Вэнс: США введут войска на Украину, если переговоры не будут добросовестными

Трамп написал в Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.