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Над тремя регионами РФ уничтожили 50 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что 41 БПЛА был перехвачен над Белгородской областью, 5 — над Воронежской областью и 4 — над Ростовской областью. Уничтожение дронов произошло в течение прошедшей ночи.

На Запорожской ТЭС повреждено энергетическое оборудование после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции, что привело к критическим повреждениям энергетического оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрела более 50 тысяч жителей региона остались без света, однако жертв и пострадавших среди персонала и гражданского населения нет.

Специалисты в настоящее время работают в усиленном режиме для устранения последствий удара.

В США заявили, что в стране живет самое больное население в мире

Новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал американское население самым больным в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что США тратят на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но при этом имеют худшие показатели. Кеннеди-младший считает, что для улучшения ситуации необходимо кардинально изменить политику Минздрава и передать её в руки тех, кто действительно заботится о здоровье населения.

В ГД внесут законопроект о выплатах за долгий брак

Законопроект о выплатах для семейных пар, состоящих в официальном браке 30 лет и более, будет внесен на рассмотрение в Госдуму в пятницу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Предлагается установить единовременные выплаты в размере от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от юбилея совместной жизни. В пояснительной записке указано, что на федеральном уровне материального поощрения брака не существует, и законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2026 года.

Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России и отправки американских военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Он отметил, что вариант отправки военных "остается на рассмотрении" в случае, если Москва не согласится на урегулирование конфликта. Вэнс также подчеркнул, что вопрос безопасности Украины будет обсуждаться на переговорах, и важно, чтобы Украина сохраняла свою суверенную независимость.