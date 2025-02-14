Вице-президент Вэнс: Россия и США заключат сделку, которая шокирует многих
Переговоры по Украине между Россией и США приведут к заключению сделки, "которая шокирует многих людей". Об этом в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", - подчеркнул он.
Как пишет WSJ, заявление Вэнса сделано в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В пятницу Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они "душат свободу слова и демократию", не работая с правыми партиями.
До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.