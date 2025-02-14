Переговоры по Украине между Россией и США приведут к заключению сделки, "которая шокирует многих людей". Об этом в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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" Я д у м а ю , ч т о и з э т о г о в ы й д е т с д е л к а , к о т о р а я ш о к и р у е т м н о г и х л ю д е й " , - п о д ч е р к н у л о н .

Как пишет WSJ, заявление Вэнса сделано в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В пятницу Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они "душат свободу слова и демократию", не работая с правыми партиями.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.