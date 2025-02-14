Вэнс: США введут войска на Украину, если переговоры не будут добросовестными

Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести "добросовестные переговоры", такой вариант остается "на столе" в Вашингтоне. Об этом в беседе с американским изданием The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

" С у щ е с т в у ю т э к о н о м и ч е с к и е и н с т р у м е н т ы в о з д е й с т в и я , е с т ь , к о н е ч н о , и в о е н н ы е и н с т р у м е н т ы в о з д е й с т в и я " , - о т м е т и л о н .

Представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции

По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия якобы "не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость".

При этом издание напоминает, что недавно шеф Пентагона Пит Хегсет исключил отправку американских военных контингентов на территорию Украины. До этого бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил отправку военнослужащих армии Польши на Украину. Экс-дипломат добавил, что не исключает никаких сценариев в перспективе 5-10 лет.