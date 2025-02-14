Судья обязал Белый дом возобновить замороженную помощь другим странам

Федеральный судья в США обязал администрацию американского лидера Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь.

© RT на русском

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в постановлении в судебной базе.

Окружной суд по округу Колумбия отметил, что приостановка помощи была осуществлена для того, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь о т в е т ч и к и н е д а л и н и к а к и х о б ъ я с н е н и й , п о ч е м у т о т а л ь н а я п р и о с т а н о в к а в с е й в ы д е л е н н о й к о н г р е с с о м и н о с т р а н н о й п о м о щ и , к о т о р а я в ы з в а л а ш о к о в у ю в о л н у и п е р е в е р н у л а и н т е р е с ы т ы с я ч с о г л а ш е н и й , б ы л а р а ц и о н а л ь н ы м п р е д в е с т н и к о м п е р е с м о т р а п р о г р а м м » , — г о в о р и т с я в п о с т а н о в л е н и и .

Ранее сообщалось, что американские дипломаты обратились в Госдеп с просьбой исключить связанные с Украиной программы из заморозки иностранной помощи.

Отмечается, что дипломаты бюро по делам Европы и Евразии Госдепа попросили госсекретаря Марко Рубио полностью исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа президента США Дональда Трампа. По их мнению, такое решение обуславливается вопросами национальной безопасности.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил надежду на то, что США возобновят предоставление финансовой помощи Украине.