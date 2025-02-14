МИД Индии назвал визит Моди в США продуктивным

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США был продуктивным и содержательным, его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом продолжались около четырех часов. Об этом заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге.

" П р е м ь е р - м и н и с т р [Индии] завершил очень содержательный и продуктивный визит в Соединенные Штаты, который состоялся всего через три недели после инаугурации американского президента, что свидетельствует о приоритетности индийско-американских отношений", - сказал он.

По его словам, переговоры Моди и Трампа продолжались почти четыре часа, включая обсуждения в узком и в расширенном составах.

" Д и с к у с с и и о х в а т ы в а л и ш и р о к и й к р у г в о п р о с о в - о т с т р а т е г и ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а и с в я з е й в о б л а с т и б е з о п а с н о с т и , о б о р о н ы , т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о г о в з а и м о д е й с т в и я , т е х н о л о г и й , э н е р г е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и и с в я з е й м е ж д у л ю д ь м и , д о р е г и о н а л ь н ы х и г л о б а л ь н ы х п р о б л е м , в ы з ы в а ю щ и х о з а б о ч е н н о с т ь " , - с к а з а л М и с р и . О н с о о б щ и л , ч т о п о и т о г а м в и з и т а п р и н я т о с о в м е с т н о е з а я в л е н и е , к о т о р о е б у д е т о п у б л и к о в а н о в с к о р о м в р е м е н и .

Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа в течение двух дней.