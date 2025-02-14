МИД Индии назвал визит Моди в США продуктивным
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США был продуктивным и содержательным, его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом продолжались около четырех часов. Об этом заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге.
"Премьер-министр [Индии] завершил очень содержательный и продуктивный визит в Соединенные Штаты, который состоялся всего через три недели после инаугурации американского президента, что свидетельствует о приоритетности индийско-американских отношений", - сказал он.
По его словам, переговоры Моди и Трампа продолжались почти четыре часа, включая обсуждения в узком и в расширенном составах.
"Дискуссии охватывали широкий круг вопросов - от стратегического сотрудничества и связей в области безопасности, обороны, торгово-экономического взаимодействия, технологий, энергетической безопасности и связей между людьми, до региональных и глобальных проблем, вызывающих озабоченность", - сказал Мисри. Он сообщил, что по итогам визита принято совместное заявление, которое будет опубликовано в скором времени.
Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа в течение двух дней.