СМИ: Прибалтику и Польшу ждет разочарование после переговоров России и США

Bloomberg: Прибалтику и Польшу ждёт разочарование после переговоров России и США
Прибалтику и Польшу ждёт большое разочарование по результатам переговоров России и США относительно украинского конфликта.
«Для стран Балтии и Польши в частности последствия намеренно амбивалентного языка Трампа будут очень тревожными», — пишет Bloomberg.
Украину ждёт разгром в случае отказа от переговоров — Кедми
В агентстве также отметили, что ничего хорошего также не ждёт в целом и Европу, кроме отчётливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне последних заявлений США по Украине призвал парламент Германии ввести в стране чрезвычайное положение.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Financial Times, что в свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы должны пересмотреть свою роль в мире.