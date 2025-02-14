СМИ: Прибалтику и Польшу ждет разочарование после переговоров России и США

Прибалтику и Польшу ждёт большое разочарование по результатам переговоров России и США относительно украинского конфликта.

« Д л я с т р а н Б а л т и и и Польши в частности последствия намеренно амбивалентного языка Трампа будут очень тревожными», — пишет Bloomberg.

Украину ждёт разгром в случае отказа от переговоров — Кедми

В агентстве также отметили, что ничего хорошего также не ждёт в целом и Европу, кроме отчётливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне последних заявлений США по Украине призвал парламент Германии ввести в стране чрезвычайное положение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Financial Times, что в свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы должны пересмотреть свою роль в мире.