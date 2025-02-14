Самолет госсекретаря США развернулся обратно, не долетев до Мюнхена

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, развернулся и теперь возвращается на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном. Об этом пишет ABC News, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

Самолет госсекретаря США развернулся обратно, не долетев до Мюнхена
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Уточняется, что причиной возвращения самолета стала техническая неисправность. Издание сообщает, что сам Рубио продолжит свое путешествие, но уже на другом самолете.

Госсекретарь США высказался о сроках окончания конфликта на Украине

В пятницу 14 февраля американский госсекретарь планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, на конференции состоится диалог между представителями США и России по вопросу деэскалации конфликта на Украине.

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