Японский депутат Судзуки призвал отменить санкции против России
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что экономические и персональные санкции, введённые против России, не имеют никакого смысла и должны быть отменены.
«Их введение было огромной ошибкой и просчётом прежней администрации США Джо Байдена. В начале он говорил, что в случае введения экономических санкций Россия отступит за два месяца, но прошло уже три года», — передаёт его слова ТАСС.
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Кроме того, Судзуки назвал Россию мировой державой, которая «не может проиграть Украине».
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских островов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, назвала риторику Японии о принадлежности Курил «синдромом проигравшего».