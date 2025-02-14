Японский депутат Судзуки призвал отменить санкции против России

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что экономические и персональные санкции, введённые против России, не имеют никакого смысла и должны быть отменены.

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« И х в в е д е н и е б ы л о о г р о м н о й о ш и б к о й и п р о с ч ё т о м п р е ж н е й администрации США Джо Байдена. В начале он говорил, что в случае введения экономических санкций Россия отступит за два месяца, но прошло уже три года», — передаёт его слова ТАСС.

"Известия": ФРГ выступает за усиление энергетических санкций против России

Кроме того, Судзуки назвал Россию мировой державой, которая «не может проиграть Украине».

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских островов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, назвала риторику Японии о принадлежности Курил «синдромом проигравшего».