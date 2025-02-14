Трамп объяснил решение сперва позвонить Путину, а не Зеленскому

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение сперва позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а не Владимиру Зеленскому.

Он мотивировал это стремлением узнать намерения Москвы по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщает CNN.

« К т о - т о г о в о р и л , ч т о м н е н а д о б ы л о с н а ч а л а п о з в о н и т ь Зеленскому. Я так не считаю. Мы должны были выяснить, хочет или нет Россия заключить сделку. Чего хочет Зеленский, я знаю», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что теперь он знает, что Россия готова к заключению сделки.

Трамп и Путин в среду провели телефонный разговор. После этого американский лидер созвонился с Зеленским. Последний назвал неприятным для себя решение президента США поговорить сначала со своим российским коллегой, а только затем с ним.

По мнению Зеленского, правильным было бы сначала провести встречу между представителями Вашингтона и Киева, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя беседу Трампа и Путина, отметил, что Украина будет участвовать в урегулировании, но своим главным визави Россия считает США.