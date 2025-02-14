Поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Европу нужна для того, чтобы отвлечь внимание западных лидеров от настоящих переговоров по Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

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« К е л л о г б ы л о т в л е к а ю щ и м м а н е в р о м . < . . . > Трамп ему сказал: "Да, да, да, поговори о прекращении огня, о кнуте и прянике, поезжай в Европу". Именно для этого его и отправили, чтобы отвлечь внимание, пока будет происходить настоящее заключение сделки», — сказал он.

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По его мнению, визит Келлога в Европу также нужен для того, чтобы не допустить срыва переговоров по Украине. Христофору считает, что саботаж диалога может устроить бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ранее на Западе раскрыли возможные сроки прекращения огня на Украине. Утверждается, что соглашение Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может быть достигнуто к 9 мая.