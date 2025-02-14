Макрон назвал политику Трампа электрошоком для Европы

Первый шаги Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США стали электрошоком для Европы. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что внешняя встряска может помочь Европейскому союзу (ЕС) перестроиться в соответствии с требованиями времени.

" Э т о э л е к т р о ш о к . Н а м н у ж н ы а с с и м е т р и ч н ы е и м п у л ь с ы , в н е ш н и е и м п у л ь с ы " , - с к а з а л М а к р о н . " Д л я Е в р о п ы э т о м о м е н т д л я т о г о , ч т о б ы у с к о р и т ь с я и д е й с т в о в а т ь " , - д о б а в и л о н , п р е д у п р е д и в , ч т о у ЕС нет другого выбора.

По мнению Макрона, "крайняя стратегическая неопределенность" поможет отрезвить те европейские страны, которые надеялись на сохранение "стратегической зависимости" от США. "Была модель, когда говорили, что есть китайский рынок сбыта, американский зонтик, обеспечивающий безопасность, и дешевый российский газ для поддержания производства, но теперь обо всех трех пунктах можно забыть", - подчеркнул он.

По словам президента Франции, Европа может добиться "стратегического пробуждения", начав инвестировать в оборону и добившись роста ВВП за счет широкой экономической интеграции и ослабления регулирования. Как считает Макрон, будущий военный потенциал Европы должен давать ей возможность действовать "даже без участия США". На это, как считает Макрон, понадобится 5-10 лет.

"Нам необходима полностью интегрированная европейская оборона, промышленная и техническая база. Это выходит далеко за пределы простых дискуссий об оборонных тратах. Если мы будет лишь усиливать свою зависимости от США, то через 20 лет так и не решим проблему европейского суверенитета", - добавил Макрон.

Переговоры с Москвой

Говоря о предстоящих переговорах об урегулировании конфликта на Украине, французский лидер утверждал, что со стороны киевских властей переговоры с Москвой может вести лишь Зеленский. Он также предупредил, что мир на условиях фактической капитуляции Украины стал бы "плохой новостью для всех", включая США.

По его словам, главное в текущей ситуации - найти ответ на вопрос о том, действительно ли российское руководство намерено заключить прочный мир. Роль Европы он видит в том, чтобы выработать гарантии безопасности для Украины и новую систему обеспечения безопасности в регионе, а роль США - в том, чтобы дать начало мирному диалогу с РФ.

"После этого переговоры с Россией должны вести украинцы. Мы все должны сохранять коллективную бдительность", - добавил он.

Он также назвал малореальными планы Зеленского по размещению на Украине 150-200 тыс. западных миротворцев. "Нам необходимо делать то, что целесообразно, реалистично, хорошо продумано, взвешено и согласовано", - сказал Макрон.