Будапешт «больше не одинок» в вопросе продвижения мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, только с приходом к власти президента США Дональда Трампа стало возможным говорить о мире.

При администрации американского экс-президента Джо Байдена, подчеркнул Сийярто, при попытке поднять эту тему на человека сразу ставили «клеймо» шпиона и пропагандиста Кремля.

«Если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг Лаврова, либо шпион Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии», - цитирует дипломата РИА Новости.

Теперь же, когда Трамп у власти, он сам открыто говорит о необходимости мирного разрешения конфликта и для других это тоже стало возможным. По словам Сийярто, это «абсолютно новый феномен».

« Р а н ь ш е о б э т о м г о в о р и л и т о л ь к о м ы , з а ч т о п о д в е р г а л и с ь н а п а д к а м . Н о т е п е р ь м ы б о л ь ш е н е о д и н о к и » , - п о д е л и л с я о н .

Министр выразил надежду на то, что эти шаги в итоге приведут к миру.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что Венгрия нашла способ оплатить энергоресурсы из России в обход западных санкций против Газпромбанка. Он также подчеркнул, что подобных ситуаций не должно происходить в международной политике.