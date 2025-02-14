Венесуэла обратилась к США по поводу конфронтации

Правительство Венесуэлы предложило США отказаться от конфронтации
Правительство Венесуэлы предлагает США отказаться от конфронтации и категорически отвергает обвинения главы Южного командования Вооруженных сил США адмирала Элвина Холси, выдвинутые против Боливарианской Республики. Об этом говорится в правительственном коммюнике, размещенном в телеграм-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.
"Боливарианское правительство подтверждает приверженность миру, стабильности, многоцентричному, многополярному миру и призывает политические круги США отказаться от конфронтационной риторики, уважать самоопределение народов", - подчеркивается в коммюнике.
Венесуэльское правительство "категорически отвергает ложные и безрассудные заявления, сделанные командующим Южным командованием США Элвином Холси во время недавнего выступления в Сенате США", - сказано в документе. В коммюнике подчеркивается, что выдвинутые Холси обвинения Венесуэлы "в наркоторговле, коррупции и дестабилизации - это не более чем фальшивые новости <…>, которые уже доказали свою несостоятельность".
В заявлении правительства Венесуэлы говорится также, что ультраправая венесуэльская оппозиция использовала "лживый нарратив" администрации бывшего президента США Джо Байдена для хищения "миллионов долларов из пожертвований граждан США".