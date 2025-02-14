Венесуэла обратилась к США по поводу конфронтации

Правительство Венесуэлы предлагает США отказаться от конфронтации и категорически отвергает обвинения главы Южного командования Вооруженных сил США адмирала Элвина Холси, выдвинутые против Боливарианской Республики. Об этом говорится в правительственном коммюнике, размещенном в телеграм-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин

" Б о л и в а р и а н с к о е п р а в и т е л ь с т в о п о д т в е р ж д а е т п р и в е р ж е н н о с т ь м и р у , с т а б и л ь н о с т и , м н о г о ц е н т р и ч н о м у , м н о г о п о л я р н о м у м и р у и п р и з ы в а е т п о л и т и ч е с к и е к р у г и США отказаться от конфронтационной риторики, уважать самоопределение народов", - подчеркивается в коммюнике.

Венесуэльское правительство "категорически отвергает ложные и безрассудные заявления, сделанные командующим Южным командованием США Элвином Холси во время недавнего выступления в Сенате США", - сказано в документе. В коммюнике подчеркивается, что выдвинутые Холси обвинения Венесуэлы "в наркоторговле, коррупции и дестабилизации - это не более чем фальшивые новости <…>, которые уже доказали свою несостоятельность".

В заявлении правительства Венесуэлы говорится также, что ультраправая венесуэльская оппозиция использовала "лживый нарратив" администрации бывшего президента США Джо Байдена для хищения "миллионов долларов из пожертвований граждан США".