Шольц призвал ввести чрезвычайное положение из-за слов Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне последних заявлений США по Украине призвал парламент Германии ввести в стране чрезвычайное положение.

По его словам, действия администрации американского президента по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии. Кроме того, они требуют чёткого, быстрого и решительного обозначения позиции Европы.

« Б е з д е й с т в и е о з н а ч а л о б ы п о с т а в и т ь п о д у г р о з у б е з о п а с н о с т ь н а ш е й с т р а н ы и н а ш е г о к о н т и н е н т а . Я н е п о з в о л ю э т о м у с л у ч и т ь с я » , — з а я в и л Шольц в соцсети Х.

Ввести в ФРГ режим ЧП Шольц предложил с целью открыть доступ к денежным резервам правительства. По его мнению, в данном случае Берлин сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности Германии не будут финансово ущемлены.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что пессимистично относится к перспективам Украины в текущем конфликте.

Также сообщалось, как украинский конфликт расколол немецкий истеблишмент.