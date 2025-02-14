Шольц призвал ввести чрезвычайное положение из-за слов Трампа

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне последних заявлений США по Украине призвал парламент Германии ввести в стране чрезвычайное положение.
По его словам, действия администрации американского президента по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии. Кроме того, они требуют чёткого, быстрого и решительного обозначения позиции Европы.
«Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться», — заявил Шольц в соцсети Х.
Ввести в ФРГ режим ЧП Шольц предложил с целью открыть доступ к денежным резервам правительства. По его мнению, в данном случае Берлин сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности Германии не будут финансово ущемлены.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что пессимистично относится к перспективам Украины в текущем конфликте.
Также сообщалось, как украинский конфликт расколол немецкий истеблишмент.