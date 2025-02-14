Трамп: Важно было позвонить Путину первому, чтобы узнать мнение России

Президент США Дональд Трамп заявил, что правильней было сначала позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а не Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами в Белом доме.

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"Кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю", - цитирует ТАСС Трампа.

Он подчеркнул, что важно было узнать, хочет ли Россия заключить сделку.

"Теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку", - отметил Трамп.

При этом республиканец добавил, что Зеленский тоже хочет заключения сделки.

Напомним, 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили урегулирование на Украине, двусторонние отношения и ряд других вопросов.

Говоря об Украине, Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Республиканец выступил за скорейшую остановку боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп решили, что будут ориентироваться на отдельную встречу. Они договорились, что после телефонного разговора немедленно будут даны поручения помощникам, чтобы те начали работу над подготовкой такой встречи.