WP: Зеленский отказался передать США права на половину ископаемых Украины

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в X.

" Н е с к о л ь к о з а к о н о д а т е л е й з д е с ь , в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее", - заявил журналист.

Ранее Зеленский по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Киев получил от Вашингтона проект соглашения об использовании украинских редкоземельных металлов. Эта тема также обсуждалась Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский отмечал, что итоги переговоров по этому вопросу могут быть зафиксированы на Мюнхенской конференции 14-16 февраля.

В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенные Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью Reuters он отметил готовность заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.