США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине

Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что в значительных объемах на Украине можно найти 17 элементов, например, алюминиевые руды, литий, кобальт, никель, скандий и тантал. Местные компании отказывались добывать часть из них.

Украинские металлурги предпочитали импортировать алюминиевую руду для производства изделий. Агентство подчеркивает, что в промышленных масштабах на Украине добывается лишь семь из 50 критически важных металлов: титан, марганец, бериллий, гафний, графит, магний и цирконий. 11 февраля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что на этой неделе новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины.

Позднее эту информацию подтвердил Трамп. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.