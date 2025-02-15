Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что может объявить режим чрезвычайной ситуации в Германии для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщил ТАСС.

« В о й н а в ц е н т р е Е в р о п ы — э т о ч р е з в ы ч а й н а я с и т у а ц и я , ч т о ж е е щ е » , — с к а з а л о н , о т м е т и в , ч т о к о н с т и т у ц и я Ф Р Г п р е д у с м а т р и в а е т в о з м о ж н о с т ь о с л а б л е н и я д о л г о в о г о т о р м о з а в с л у ч а е в о з н и к н о в е н и я т а к о й с и т у а ц и и .

Ранее Шольц заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина не были неожиданностью, но подобное событие требует четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы.

Шольц заявил о намерении уйти из политики

Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ, а также призвал немецкое правительство принять резолюцию, которая классифицирует российско-украинский конфликт как ЧС.

Кроме того, он заявлял, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.