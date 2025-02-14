Германия выступает за усиление санкций Евросоюза в отношении российской энергетики. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ответ министерства экономики ФРГ партии "Альтернатива для Германии". В ответе ведомства говорится, что немецкая экономика сталкивается с "серьезными структурными вызовами", в том числе из-за украинского конфликта, но отменять санкции против РФ в одностороннем порядке правительство ФРГ не готово.

" Р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е и м е ю т о г р а н и ч е н и я н а и м п о р т в э н е р г е т и ч е с к о м с е к т о р е . О д н о с т о р о н н я я о т м е н а с а н к ц и й ф е д е р а л ь н ы м п р а в и т е л ь с т в о м н е в о з м о ж н а . К а к в в е д е н и е , т а к и с н я т и е с а н к ц и й м о г у т б ы т ь р е ш е н ы т о л ь к о е д и н о г л а с н о в с е м и г о с у д а р с т в а м и — ч л е н а м и ЕС", — заявили в минэкономики страны.

Пока на Украине продолжаются боевые действия, антироссийские санкции не будут сняты, подчеркнули в министерстве. Там также добавили, что Германии удалось устранить "сильную зависимость" от импорта российских ресурсов, и оптовые цены на электроэнергию и газ значительно снизились. 13 февраля официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕС продолжит свою санкционную политику в отношении Москвы, даже если это будет противоречить планам по урегулированию украинского конфликта.