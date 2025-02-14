"Известия": ФРГ выступает за усиление энергетических санкций против России
Германия выступает за усиление санкций Евросоюза в отношении российской энергетики. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ответ министерства экономики ФРГ партии "Альтернатива для Германии". В ответе ведомства говорится, что немецкая экономика сталкивается с "серьезными структурными вызовами", в том числе из-за украинского конфликта, но отменять санкции против РФ в одностороннем порядке правительство ФРГ не готово.
"Решающее значение имеют ограничения на импорт в энергетическом секторе. Односторонняя отмена санкций федеральным правительством невозможна. Как введение, так и снятие санкций могут быть решены только единогласно всеми государствами — членами ЕС", — заявили в минэкономики страны.
Пока на Украине продолжаются боевые действия, антироссийские санкции не будут сняты, подчеркнули в министерстве. Там также добавили, что Германии удалось устранить "сильную зависимость" от импорта российских ресурсов, и оптовые цены на электроэнергию и газ значительно снизились. 13 февраля официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕС продолжит свою санкционную политику в отношении Москвы, даже если это будет противоречить планам по урегулированию украинского конфликта.