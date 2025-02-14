МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обнаружения обломков БПЛА

БУХАРЕСТ, 14 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах РФ в Румынии Елена Копнина была вызвана в МИД страны в связи с обнаружением на территории Румынии обломков двух якобы российских БПЛА. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии.

МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обнаружения обломков БПЛА
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Дипломату было выражено "твердое осуждение неоднократного нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками". "Румыния оставляет за собой право на необходимые ответные меры", - отмечается в сообщении румынского МИД.

В посольстве РФ подтвердили факт вызова в МИД главы дипмиссии.

Ранее пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что на территории страны были найдены обломки двух БПЛА, которые, по версии румынских властей, якобы принадлежат РФ. В оборонном ведомстве отметили, что БПЛА упали вне населенной местности, инфраструктура и объекты на территории Румынии не пострадали.

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