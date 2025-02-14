МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обнаружения обломков БПЛА

БУХАРЕСТ, 14 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах РФ в Румынии Елена Копнина была вызвана в МИД страны в связи с обнаружением на территории Румынии обломков двух якобы российских БПЛА. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии.

Дипломату было выражено "твердое осуждение неоднократного нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками". "Румыния оставляет за собой право на необходимые ответные меры", - отмечается в сообщении румынского МИД.

В посольстве РФ подтвердили факт вызова в МИД главы дипмиссии.

Ранее пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что на территории страны были найдены обломки двух БПЛА, которые, по версии румынских властей, якобы принадлежат РФ. В оборонном ведомстве отметили, что БПЛА упали вне населенной местности, инфраструктура и объекты на территории Румынии не пострадали.