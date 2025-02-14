Премьер Польши Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами мирные переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х. По его словам, Киев, Брюссель и Вашингтон должны объединиться, чтобы начать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

" П о с л е м о и х с е г о д н я ш н и х т е л е ф о н н ы х з в о н к о в с Зеленским, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем послание ясно: Украина, Европа и США должны объединиться и начать мирные переговоры", - написал польский премьер.

До этого он писал, что для справедливого мира необходима совместная работа Украины, Европы и США. 12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.