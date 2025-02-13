Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

Должностные лица России и США проведут контакты по урегулированию конфликта на Украине 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он отметил, что на встречу также приглашена Украина.

« О н а б у д е т з а в т р а в Мюнхене. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США», — добавил Трамп.

Также американский президент подтвердил, что рассчитывает на встречу с лидером РФ Владимиром Путины в Саудовской Аравии. При этом, по его словам, пока речь не идет об организации такого контакта в самое ближайшее время.