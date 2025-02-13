Трамп: Россия и США проведут 14 февраля контакты по Украине в Мюнхене

Представители России, Украины и США проведут 14 февраля контакты по теме урегулирования украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп: Россия и США проведут 14 февраля контакты по Украине в Мюнхене
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Об этом в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Будет встреча в Мюнхене завтра, Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена», — сообщил он.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с главой России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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