Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

Глава США Дональд Трамп признал, что доверяет президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского урегулирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Трамп сделал ряд заявлений по международной повестке во время брифинга в Белом доме.

Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что российское руководство желает мира.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Дональд Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, отзывается о Владимире Путине с уважением.

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По его мнению, «вопиюще невежественная и театральная манера режима Байдена обзываться» осталась в прошлом.

Напомним, что Путин и Трамп в среду, 12 февраля, провели длительные телефонные переговоры. После них американский политик сообщил, что имел «очень хорошую беседу». Кроме того, он поблагодарил российского лидера за «время и усилия, которые он посвятил этому разговору».