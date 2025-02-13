Трамп заявил о желании обсудить с РФ и КНР расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы обсудить с Россией и Китаем расходы на оборону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское СМИ.

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

« Я х о ч у с к а з а т ь п р е д с е д а т е л ю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину: давайте сократим оборонный бюджет наполовину», — сказал он.

Также Трамп указал, что поддерживает шаги по уменьшению ядерных арсеналов. По его мнению, нет никаких причин производить ядерное оружие.

Кроме того президент США в очередной раз пригрозил ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они будут предпринимать действия, которые угрожают доллару. В ближайшее время он намерен встретиться с одним из участников организации — премьер-министром Индии Нарендрой Моди.