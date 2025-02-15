В США ответили на критику звонка Трампа Путину

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог отверг критику звонка Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Его слова передает ТАСС.

В США ответили на критику звонка Трампа Путину
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Келлог счел разговор двух президентов полезным. По его мнению, контакт нужен со всеми сторонами конфликта.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Трамп «действительно хочет добиться результата», он сначала должен договориться с Киевом, а уже потом «давить на Путина».

«Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», подчеркивал он.

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