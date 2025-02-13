Трамп прокомментировал слова шефа Пентагона об Украине и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО в точности отражают позицию Вашингтона по этому вопросу. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Хегсет в ходе визита в Европу заявил, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год является «нереалистичным».

Глава оборонного ведомства исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.

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Кроме того, Хегсет напомнил европейским союзникам о необходимости постепенного повышения расходов на оборону с 2% до 5%.