Трамп призвал вернуть Россию в «Большую cемерку»

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия на протяжении многих лет работала с «Большой семеркой» (G7). Он выразил желание вернуть Москву в группу. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что было ошибкой исключать Россию из организации.

Напомним, что в 1975 году президент Франции Валери Жискар д’Эстен пригласил своих коллег из США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии приехать в Рамбуйе и обсудить совместные шаги по выходу из экономического кризиса, накрывшего мир в 1974-1975 годах.

G7 захотела переманить одного из главных союзников России на свою сторону

Позже к группе присоединилась Канада, в июле 1991 в организацию позвали СССР.

В 1997 году «семёрка» уже официально превратилась в «восьмерку». В 2014 году Россия была исключена из организации.

В июне 2020 года Трамп сообщил, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из G8, потому что Москва фактически полностью переиграла экс-президента США Барака Обаму на внешнеполитической арене.