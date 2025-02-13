Полиграфкомбинату «Украина» было поручено выполнить расчеты для печати бюллетеней на предстоящие президентские выборы.

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Об этом в четверг, 13 февраля, заявила депутат Верховной Рады Софья Федина.

— С е г о д н я г о с п р е д п р и я т и ю « У к р а и н а » п р и к а з а л и с д е л а т ь р а с ч е т ы р а с п е ч а т к и б ю л л е т е н е й н а п р е з и д е н т с к и е в ы б о р ы , — ц и т и р у е т е е с л о в а M K . R U .

Срок полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Тогда он перестал быть легитимным главой государства.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая усомнилась в том, что в 2025 году в стране проведут выборы президента и подпишут мирный договор с Россией. Парламентарий выразила надежду на то, что ее мнение неверно, но подчеркнула необходимость принятия существующей реальности.

Политолог Яков Кедми ранее заявлял, что предстоящие дискуссии о выборах на Украине связаны с заявлением России о готовности к переговорам только с легитимной властью. По словам эксперта, легитимность Зеленского оспаривается, его будущее зависит от США, которые могут поддержать другого кандидата.