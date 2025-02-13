Полиграфкомбинату «Украина» поручили сделать бюллетени на президентские выборы
Полиграфкомбинату «Украина» было поручено выполнить расчеты для печати бюллетеней на предстоящие президентские выборы.
Об этом в четверг, 13 февраля, заявила депутат Верховной Рады Софья Федина.
— Сегодня госпредприятию «Украина» приказали сделать расчеты распечатки бюллетеней на президентские выборы, — цитирует ее слова MK.RU.
Срок полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Тогда он перестал быть легитимным главой государства.
До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая усомнилась в том, что в 2025 году в стране проведут выборы президента и подпишут мирный договор с Россией. Парламентарий выразила надежду на то, что ее мнение неверно, но подчеркнула необходимость принятия существующей реальности.
Политолог Яков Кедми ранее заявлял, что предстоящие дискуссии о выборах на Украине связаны с заявлением России о готовности к переговорам только с легитимной властью. По словам эксперта, легитимность Зеленского оспаривается, его будущее зависит от США, которые могут поддержать другого кандидата.