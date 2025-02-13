Полиграфкомбинату «Украина» поручили сделать бюллетени на президентские выборы

Полиграфкомбинату «Украина» было поручено выполнить расчеты для печати бюллетеней на предстоящие президентские выборы.

Полиграфкомбинату «Украина» поручили сделать бюллетени на президентские выборы
© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 13 февраля, заявила депутат Верховной Рады Софья Федина.

Сегодня госпредприятию «Украина» приказали сделать расчеты распечатки бюллетеней на президентские выборы, цитирует ее слова MK.RU.

Срок полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Тогда он перестал быть легитимным главой государства.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая усомнилась в том, что в 2025 году в стране проведут выборы президента и подпишут мирный договор с Россией. Парламентарий выразила надежду на то, что ее мнение неверно, но подчеркнула необходимость принятия существующей реальности.

Политолог Яков Кедми ранее заявлял, что предстоящие дискуссии о выборах на Украине связаны с заявлением России о готовности к переговорам только с легитимной властью. По словам эксперта, легитимность Зеленского оспаривается, его будущее зависит от США, которые могут поддержать другого кандидата.

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