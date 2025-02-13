Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети польского политика.

Туск уточнил, что говорил с Зеленским, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем.

« П о с ы л я с е н : Украина, Европа и США должны быть полностью едины и участвовать в мирных переговорах», — добавил он.

Напомним, что накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продлился почти полтора часа. В частности, в рамках беседы главы РФ и США обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и урегулирование ситуации на Украине.