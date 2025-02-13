Хегсет раскрыл, как США планируют принудить Зеленского к переговорам

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал в ходе брифинга в Брюсселе, что будущая помощь Украине может быть увязана с участием Киева в мирных переговорах. Об этом пишет CNN.

Шеф Пентагона уточнил, что президент США Дональд Трамп определит «наиболее действенные стимулы и санкции для обеих сторон». С помощью этих инструментов американский лидер намерен подстегнуть решение России и Украины начать переговоры.

« Д у м а ю , б у д е т с п р а в е д л и в о с к а з а т ь , ч т о т а к и е в е щ и , к а к б у д у щ е е ф и н а н с и р о в а н и е — в м е н ь ш е м и л и б о л ь ш е м о б ъ ё м е — т а к ж е м о г у т с т а т ь ч а с т ь ю п е р е г о в о р о в » , — п о я с н и л Х е г с е т .

По его словам, в настоящее время Пентагон продолжает предоставлять Украине то, что было выделено при администрации Джо Байдена.

Глава Пентагона высказался об уступках России для старта переговоров по Украине

Шеф Пентагона признал, что не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной. Он добавил, что продолжит играть более второстепенную роль в вопросах безопасности Украины, чем его предшественник, бывший министр обороны Ллойд Остин.

Кроме того, Хегсет призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.